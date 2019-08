Taloussanomat

Pienyrittäjät huolissaan koti­talous­vähennyksen leikkauksesta: ”Vedetään matto alta”

Kotitalousvähennyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Jos digitaalinen ympäristö ei ole hallussa, jää tuki useimmiten saamatta.





Suomen Yrittäjien









Palkansaajien





Valtion taloudellisen





Koivisto