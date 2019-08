Veronpalautukset tipahtavat 1,7 miljoonan suomalaisen tilille tiistaina – Kaupan liitto: ”Ei välttämättä huono asia”

Taloussanomat

Veronpalautukset tipahtavat 1,7 miljoonan suomalaisen tilille tiistaina – Kaupan liitto: ”Ei välttämättä huono

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppiaat kummastelleet, missä nousukausi näkyy

Kauppoja yhä kiinni

Työllisyys on kääntynyt laskuun, samalla työvoimapulaa