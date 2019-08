Taloussanomat

Kiinan juan laski alimmilleen sitten vuoden 2010 – Kiinan epäillään käyttävän valuutta-asetta kauppasodassa

5.8. 7:13

USA on jo pitkään syyttänyt Kiinaa valuuttakurssilla keinottelusta.

Kiinan valuutta juan (renminbi) on laskenut alimmalle tasolleen suhteessa dollariin sitten vuoden 2010. Valuutan hintakehitys ruokkii epäilyksiä siitä, että Kiinan hallinto alentaa keinotekoisesti juanin kurssia lievittääkseen Yhdysvaltain kauppatullien vaikutusta talouteensa.



Valuutan kurssi on Kiinan ulkopuolisilla valuuttamarkkinoilla heikentynyt noin 7,1 juaniin dollaria kohden.



Yhdysvallat on jo pitkään syyttänyt Kiinaa valuuttakurssilla keinottelusta, jolla maan katsotaan tukevan vientitalouttaan. Kiina on perinteisesti kiistänyt nämä syytökset.