Taloussanomat

Radikaali ehdotus: Sähkönsiirto halvemmaksi niille, jotka olisivat valmiita kestämään pitkiä sähkökatkoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valta sähkön kuluttajille

Elenia: Asiakaskohtainen sähköverkko olisi vaikea toteuttaa ja kallis