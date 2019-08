Taloussanomat

Englannin keskuspankki piti ohjauskorkonsa 0,75 prosentissa – brexit lisää epävarmuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Englannin keskuspankki (BOE) on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 0,75 prosentissa korkokokouksessaan tänään.Pankin päätös oli ennakoitu, sillä yksikään uutistoimisto Bloombergin haastattelemista 25 ekonomistista ei odottanut muutosta korkoon.Päätös oli myös yksimielinen.Keskuspankki arvioi brexitin lisäävän talouden epävarmuutta. Sopimuksettoman brexitin ennakoidaan aiheuttavan punnan heikentymistä, kiihdyttävän inflaatiota ja talouskasvun hidastumista. Muuten tätä mahdollisuutta ei kommentoitu.BOE:n johto korosti tulevan rahapolitiikan suunnan riippuvan brexitin toteutumisesta. Markkinoilla pankin seuraavan korkoliikkeen uskotaan olevan koronlasku.Keskuspankki huomioi myös talouden hidastumisen. Huhti–kesäkuussa talouskasvun uskotaan jäävän nollille. BOE ennakoi Britannian talouskasvun yltävän tänä ja ensi vuonna vain 1,3 prosenttiin, kun toukokuussa ennusteet olivat 1,5 ja 1,6 prosenttia.Pankki muutti viimeksi korkoa viime vuoden elokuussa, jolloin korkoa nostettiin 0,25 prosenttiyksikköä nykyiseen 0,75 prosenttiin. Tällöin korkoa ennakoitiin nostettavan edelleen asteittain, mutta brexit-prosessin venyminen on muuttanut myös rahapolitiikan viritystä.Englannin keskuspankin rahapoliittisena tavoitteena on noin kahden prosentin kuluttajahintainflaatio.Vuoden 2017 marraskuussa BOE nosti ohjauskorkoa 25 korkopisteellä. Nosto oli ensimmäinen yli vuosikymmeneen ja ensimmäinen finanssikriisin jälkeen.Arvopaperien osto-ohjelmansa BOE:n rahapoliittinen komitea piti tänään ennallaan 435 miljardissa punnassa ja yrityslainojen osto-ohjelman 10 miljardissa punnassa. Molemmat ostettiin täyteen jo toissa vuonna.