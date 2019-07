Taloussanomat

Yhdysvaltain keskuspankki laskee ohjauskorkoaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain keskuspankki Fed leikkaa markkinoiden odotusten mukaisesti ohjauskorkoaan prosenttiyksikön neljäsosalla 2–2,25 prosentin vaihteluväliin.Keskuspankki madaltaa korkotasoaan ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Viimeksi tasoa leikattiin vuoden 2008 finanssikriisin aikaan, jolloin korkotasot laskettiin lähes nolliin. Korkoja on hilattu ylöspäin viime vuosina. Vuonna 2018 korkotasoa nostettiin neljästi.Vaikka Yhdysvaltain taloudella meneekin vahvasti, keskuspankki katsoi talouskasvun tulevaisuudessa olevan epävarmuuksia, joiden vuoksi korkoa päätettiin alentaa.Keskuspankin korkotasosta päättävän avomarkkinakomitean päätös ei ollut yksimielinen. AFP:n mukaan kaksi komitean jäsentä äänesti päätöstä vastaan.Viime kesäkuussa korkotaso pidettiin 2,25–2,5 prosentin vaihteluvälissä.Keskuspankin ohjauskoron taso määrittää sen, mihin hintaan se lainaa rahaa muille pankeille. Ohjauskorko vaikuttaa välillisesti markkinakorkoihin ja koko muuhun talouteen.Keskuspankkiin on viime aikoina kohdistunut poikkeuksellista poliittista painetta Valkoisen talon suunnalta. Toisin kuin aiemmat presidentit, Donald Trump on kritisoinut kärkkäästi Fedin päätöksiä erityisesti vuoden 2018 korotusten aikaan.