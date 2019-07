Taloussanomat

Vauxhall- ja Opel-valmistaja uhkaa sulkea autotehtaansa Britanniassa – syynä brexit

Vauxhall- ja Opel-valmistaja uhkaa sulkea autotehtaansa Britanniassa – syynä brexit



Ranskalainen autovalmistaja PSA uhkaa sulkea tehtaansa Britanniassa, koska kova brexit tekisi ne kannattamattomiksi.

Ellesmere Portin tehtaalla Luoteis-Englannissa on tuhat työntekijää. Tuotanto siirrettäisiin PSA:n mukaan eteläiseen Eurooppaan.



Kova brexit purisi kovaa autoteollisuuteen, jonka tuotantoketjut ulottuvat maasta toiseen. Britanniaan tuodaan autonosia muualta EU:sta, johon Britanniassa koottuja autoja puolestaan viedään. Kova brexit toisi näin kaksinkertaisen tullimuurin EU:n ja Britannian välille.



PSA:n toimitusjohtaja Carlos Tavares kertoi Financial Timesissa, että jos olosuhteet heikentyvät, hänen on suojeltava yhtiötä.



Ellesmere Portissa valmistetaan Opel ja Vauxhall Astroja. 80 prosenttia tehtaan tuotannosta viedään muihin EU-maihin. PSA:n muut merkit ovat Peugeot ja Citroen.