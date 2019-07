Taloussanomat

Ryanairin tulos putosi – brexit ja Saksan kilpailutilanne löivät luvut alas

Yhtiö odottaa, ettei tilanne parane vielä kesän aikana.Ryanairin nettotulos putosi 243 miljoonaan euroon lippujen keskihinnan painuttua kuusi prosenttia. Samalla myös polttoaineen hinnat nousivat. Lipunmyynnin ulkopuoliset tulot kuitenkin auttavat yhtiötä kompensoimaan laskua, minkä ansiosta yhtiö voi pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan.Ryanair on joutunut laskemaan hintoja, kun se yrittää puolustaa markkinaosuuttaan Euroopassa. Matalat hinnat kasvattivat matkustajamääriä ja liikevaihtoa 11 prosenttia, mutta kasvu tapahtui katteiden kustannuksella.Lentoyhtiön mukaan heikoimmat markkinat ovat tällä hetkellä Saksassa ja Britanniassa. Saksassa Deutsche Lufthansa myy Ryanairin mukaan matkalippuja alle kustannuksien sen ostettua Air Berlinin. Britanniassa taas brexit on painanut markkinoiden luottamusta ja kulutusta.Kapasiteettiongelmia on tuottanut myös Boeing 737 Max -turmakoneiden lentokielto Ryanairin ollessa yksi konetyypin suurimmista tilaajista. Yhtiö joutui lentokiellon vuoksi leikkaamaan vuoden 2020 kasvuennusteita. Yhtiö ilmoitti myös, että koneiden toimitukset viivästyvät eikä se odota toimituksia ennen kuin aikaisintaan ensi vuoden tammikuussa.