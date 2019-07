Sunnuntaitunneista jopa taistellaan ravintola-alalla: Työntekijä pohtii, olisiko reilumpaa, jos kaikki päivät olisivat samanarvoisia

Taloussanomat

Sunnuntaitunneista jopa taistellaan ravintola-alalla: Työntekijä pohtii, olisiko reilumpaa, jos kaikki päivät

Ritva Ruokangas





on työskennellyt ravintola-alalla viitisentoista vuotta. Hän ei kiistä, etteikö sunnuntailisillä olisi niin hänelle kuin alan muille työntekijöille erityinen merkitys.– Jos joku alkaa puhua sunnuntailisien leikkaamisesta, niin kyllä silloin ensimmäinen ajatus yleensä on, että ei. Ravintola-alan työntekijöille sunnuntaitunnit ovat palkassa aika tärkeä osa.Ruokangas ei kuitenkaan heti tyrmäisi ajatusta siitä, että sunnuntailisiä voitaisiin leikata sillä ehdolla, että menetys kompensoitaisiin kokonaispalkkaan.– Ravintola-alalla sunnuntai on nykyisin kuin mikä tahansa muu päivä. Ei se enää ole sellainen pyhäpäivä, josta välttämättä tarvitsisi maksaa erillistä korvausta etenkään, jos lisä vaikkapa pilkottaisiin palkankorotuksiksi.Ruokankaan mukaan sunnuntaitöistä on syntynyt ravintola-alalla myös siinä määrin kilpailua – jopa suoranaista taistelua – että muutos voisi tässäkin mielessä tehdä hyvää.– Ihmiset nopeasti huomaa, jos itsellä on vähemmän sunnuntaitunteja kuin muilla. Sellainen järjestely voisi olla tasapuolisempi, jossa kaikki päivät olisivat samanarvoisia.Ruokangas työskentelee tikkurilalaisessa ravintolassa vakituisena työntekijänä. Huomattava osa ravintola-alan työntekijöistä tekee töitä kuitenkin osa-aikaisena. Ruokangas pohtii, että myös alan työtilanne saattaisi kohentua, jos nykyistä useamman ruokapaikan olisi mahdollista olla auki myös sunnuntaisin.– Jos sunnuntaista saataisiin ravintoloille kannattava päivä, alan työllisyystilanne voisi kohentua ja kokoaikaista työtäkin olisi ehkä nykyistä enemmän tarjolla.