Sunnuntai saa turistit hortoilemaan turhaan kaupungilla ruokapaikkaa etsimässä – ”Tavoitteena ei ole palkkakulujen pienentäminen, vaan kohdistaminen toisaalle”

Taloussanomat

Sunnuntai saa turistit hortoilemaan turhaan kaupungilla ruokapaikkaa etsimässä – ”Tavoitteena ei ole palkkakul

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sunnuntaikorvaus pääsyy ravintoloiden kiinnioloon”

Sunnuntailisiä ei voi leikata ilman kompensaatiota

Sunnuntailisä ei ainoa syy sunnuntain kiinnioloon

Pienipalkkaiselle pyhälisä on tärkeä