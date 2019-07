Taloussanomat

10 vinkkiä asuntokauppaan: Yllätys piilee usein vastikkeissa – ”Kannattaa selvittää, miksi se on niin halpa”

1. Aloita säästäminen ajoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Mihin sinulla on varaa?

3. Käy välittäjän juttusilla ajoissa

4. Neuvottele rahoitus kuntoon

5. Vertaile asuntoja

6. Laske asunnon todellinen hinta ja asumiskulut

7. Miten taloyhtiötä on hoidettu?

8. Remontit ja kuntokartoitus

9. Asunnon sijainti

10. Jälleenmyyntiarvo