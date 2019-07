Taloussanomat

Veronpalautusten saanti uhkaa viivästyä ja kallistua: 50 000 tilinumeroa puuttuu yhä – katso tärkeä takaraja

Verohallinto muistuttaa, että veronpalautuksia saa ilmoitettuina maksupäivinä vain, jos sille on ilmoitettu voimassa oleva tilinumero.Tänä vuonna verottaja jakaa ensimmäistä kertaa palautuksia – ja mätkyjä – porrastetusti jo kesästä alkaen. Suurin osa suomalaisista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa.Verohallinnolla on tällä hetkellä 50 000 asiakasta, jotka ovat saamassa veronpalautusta mutta tilitieto puuttuu yhä.Tilinumeron ehtii ilmoittaa elokuun palautusta varten enää ainoastaan OmaVero-palvelussa. Se pitää tehdä viimeistään 29. heinäkuuta eli ensi maanantaihin mennessä.Jos ilmoittaa tilinumeron paperilomakkeella, ilmoituksen käsittelyssä voi olla viiveitä.Jos verohallinnolla ei ole tilinumeroa tai tili on lopetettu, se maksaa veronpalautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä OP:n kauttaOsuuspankit perivät maksuosoituksen lunastamisesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Koska lunastus on maksullinen, verohallinto ei maksa alle 15 euron palautusta maksuosoituksena, ellei sitä pyydä erikseen.