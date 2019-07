Taloussanomat

IMF varoitti ”poliittisista harha-askelista” – kasvun kiihtyminen epävarmaa

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) näkee maailmantalouden kasvun pysyvän vaisuna ja varoittaa ”poliittisten harha-askelten” voivan suistaa odotetun elpymisen raiteiltaan.Harha-askelilla IMF viittaa Yhdysvaltain ja Kiinan väliseen kauppasotaan ja Britannian EU-eroon.Tänään julkistamassaan päivitetyssä talousennusteessaan IMF povaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,2 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. IMF laski kumpaakin ennustetta 0,1 prosenttiyksikköä huhtikuisesta kevätennusteestaan.IMF sanoo ennusteessaan, että tänä vuonna julkistettujen bkt-lukujen sekä yleisesti hidastuvan inflaation perusteella maailmantalouden toimeliaisuus on yllättävän vaisua. Erityisesti kehittyvissä talouksissa kasvu on yllättänyt kielteisesti.-Ensi vuodelle odotettu kasvun kiihtyminen on epävarmaa ja edellyttää nyt paineessa olevien kehittyvien talouksien vakiintumista sekä edistysaskelia kauppakiistojen ratkaisemiseksi, IMF sanoo.Kasvuriskit painottuvat ennusteessa laskusuuntaan, ja laskusuuntaiset riskit ovat voimistuneet kevään ennusteen jälkeen.Yhdysvaltain talous kasvaisi ennusteen mukaan tänä vuonna 2,6 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä huhtikuussa ennustetta vauhdikkaammin. Ensi vuonna kasvu hidastuisi kuitenkin 1,9 prosenttiin.Euroalueen kuluvan vuoden kasvuennusteen IMF piti ennallaan 1,3 prosentissa ja nosti ensi vuoden ennustetta 1,6 prosenttiin aiemmasta puolestatoista prosentista.Euroalueen talousveturin Saksan talouskasvu jäisi tänä vuonna 0,7 prosenttiin eli 0,1 prosenttiyksikköä keväällä ennustettuakin hitaammaksi. Ensi vuonna vauhti kuitenkin kiihtyisi 1,7 prosenttiin, kun aiempi ennuste oli vain 1,4 prosenttia.Kiinan talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 6,2 prosenttia ja ensi vuonna 6,0 prosenttia eli kumpanakin vuonna 0,1 prosenttiyksikköä huhtikuussa povattua hitaammin.