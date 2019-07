Taloussanomat

Virtaako hiki jo myös työpaikalla? Muista tämä öisin vaikuttava apukeino

Kesälomalla notkuvat saavat nyt nauttia helteisestä säästä ja pulahtaa vaikka uimaan. Moni lomalainen on palannut jo tällä viikolla töihin.Loman loppumisen surutyötä pahentaa helle, joka nostaa lämpötiloja jopa tuskaisiksi, sillä kaikki eivät tee työtään avarissa ilmastoiduissa toimistoissa vaan hyvinkin nopeasti auringon kuumentavissa työtiloissa.Tälle kesälle jopa pienempien jäähdytyslaitteiden asennuksien tilaaminen alkaa olla jo haastavaa, kertoi energiatehokkuuden asiantuntijayritys EcoReal tiedotteessa.Näillä neuvoilla toimistoa saa viilennettyä kesän kuumimpina päivinä.. Päällä olevat sähkölaitteet lämmittävät ilmaa ympärillään.Sammuta myös kaikki sähkölaitteet, jotka eivät ole käytössä. Ilmanvaihdolla kannattaa öisin jäähdyttää tiloja viileämmällä ulkoilmalla ja myös lämmöntalteenottoa voi käyttää jäähdytyksen talteenottoon.. Tuttu tapa viilentää sisätiloja kuumimmilla helteillä. Tuulettimia vielä löytyy ainakin isoimmista kodinkoneliikkeistä, mutta kysyntä on kovaa.. Auringon porottaessa ikkunat kannattaa peittää verhoilla, sillä varjo suojaa tehokkaasti sisätiloja auringonpaahteelta.Kuumuus laskee keskittymiskykyä ja työtehoa. Oloa voi helpottaa viileämmillä vaatteilla ja runsaalla veden juonnilla.Helteellä liian raskasta työtä tekevälle voi tulla lämpöuupumus. Se johtuu pääasiassa liian vähäisestä juomisesta. Oireita ovat huonovointisuus, ärtymys, päänsärky ja jatkuva lievä väsymys.Talviaikaan jäähdytysratkaisujen asentaminen on huomattavasti edullisempaa kuin kesäsesonkina, joten varautuminen kannattaa ajoittaa syksyyn tai talveen.Vinkit EcoReal / Motiva / TaloussanomatOnko työpaikallasi liian lämmin? Miten helpotat oloa, kerro vinkkisi kommenttikentässä!