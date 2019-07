Paavo, 77, myy yhä kotitaloaan: ”Kunhan kauppa onnistuisi ennen kuolemaani” – katso iäkkäiden asujien synkkä kuntatilanne

Taloussanomat

Paavo, 77, myy yhä kotitaloaan: ”Kunhan kauppa onnistuisi ennen kuolemaani” – katso iäkkäiden asujien synkkä k

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syrjässä muutto ei ole ratkaisu





Remontti ei aina kannata





Tapauskohtaista arviointia

Auttavatko vappukympit?