Taloussanomat

Evan kysely: Suomalaisten mielestä eurosta enemmän hyötyä kuin haittaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurosta enemmän hyötyä kuin haittaa

Suomalaiset suhtautuvat yhteisvaluutta euroon myönteisemmin kuin koskaan aiemmin, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kyselystä.Vastaajilta kysyttiin suhtautumisesta siihen, että Suomen rahayksikkö vaihdettiin aikoinaan markasta euroksi. Tulosten mukaan suomalaisista 60 prosenttia suhtautuu asiaan myönteisesti, viidesosa on kielteisellä kannalla.Miehet suhtautuvat euroon hieman naisia myönteisemmin. Myönteisimpiä euroa kohtaan ovat korkeimmin koulutetut.Alimmillaan euron suosio oli vuonna 2000 tehdyssä kyselyssä, jolloin yli puolet suhtautui siihen kielteisesti. Euro otettiin käyttöön tilivaluuttana 1999 ja käteisenä 2002.Enemmistö suomalaisista ajattelee nykyisin myös niin, että eurosta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Asenteet ovat muuttuneet selvästi positiivisemmiksi viime vuosina.Vielä talvella 2017 tehdyssä kyselyssä enemmän hyötyjä kuin haittoja eurossa näki 37 prosenttia suomalaisista. Evan arvion mukaan asiaan vaikuttavat yleisesti EU-myönteisemmiksi kehittyneet näkemykset ja viimeaikainen talouskasvu.Tulokset perustuvat 2 059 ihmisen tammi-helmikuussa antamiin vastauksiin. Taloustutkimuksen verkkokyselynä tehty tutkimus on painotettu edustamaan 18–70-vuotiasta väestöä. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.