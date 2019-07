Taloussanomat

Eurooppaa piinaava helleaalto iskee rajusti Ranskan viinintuotantoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskan viinintuotanto kärsii merkittävästi Eurooppaa piinanneesta helleaallosta. Maassa valmistuu viiniä tänä vuonna 6–13 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, ilmoittaa Ranskan maatalousministeriö.Ranskan viinintuotanto on jäämässä pienimmäksi viiteen vuoteen. Viiniä valmistuu vuonna 2019 tämänhetkisen arvion mukaan 42,8–46,4 miljoonaa hehtolitraa. Hehtolitra on sata litraa.Ranskan eteläosissa helle on yltynyt tänä kesänä jopa 46 asteeseen. Tuhoa viiniviljelmille ovat tehneet osaltaan myös raemyrskyt. Pahimmin maan viinintuotanto on kärsinyt kolmella alueella: Gardissa, Heraultissa ja Varissa.Maahan odotetaan kovia helteitä taas ensi viikoksi.Ranska, Espanja ja Italia ovat maailman kolme suurinta viinintuottajaa ja -viejää.