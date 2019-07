Taloussanomat

Ventovieraiden tarjoama viina ei ollutkaan ilmaista – 1,5 vuotta myöhemmin valtio iski 17 000 euron laskun

Sain tilini käyttöä vastaan alkoholia palkkioksi ja ajattelin tekeväni palveluksen.

Tuomiosta valitettu

Pankkitilin lainaaminen vieraille ihmisille voi käydä kalliiksi. Etenkin, jos lainaajat ovat liikkeellä rikollisessa tarkoituksessa.Tämän tietää nyt 22-vuotias tamperelaismies, joka tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuottamuksellisesta rahanpesusta. Vankeuden lisäksi mies määrättiin korvaamaan lähes 17 000 euron korvaukset rikoksen uhreille, sillä varsinaisen rikoksen tekijöitä ei ole saatu selville.Rahanpesuun johtanut tapahtumasarja käynnistyi huhtikuussa 2017 Tampereella, kun arkkitehtitoimiston asiakkailleen postittamia laskuja joutui vääriin käsiin eli tuntemattomiksi jääneille henkilöille. He lupasivat tapahtuma-aikaan 20-vuotiaalle miehelle alkoholia, jos tämä antaisi heille tilinumeronsa.Mies suostui pyyntöön. Postia varastaneet henkilöt väärensivät laskuihin miehen tilinumeron arkkitehtitoimiston numeron paikalle. Laskutetut arkkitehtitoimiston kolme asiakasta maksoivat yhteensä 16 925 euron laskunsa näin miehen tilille.Mies nosti rahat automaateilta ja luovutti ne tuntemattomille henkilöille.– Sain tilini käyttöä vastaan alkoholia palkkioksi ja ajattelin tekeväni palveluksen, mies kertoi esitutkinnassa poliisille.Tarkempaa selvitystä saamansa alkoholin määrästä tai laadusta mies ei kuulusteluissa kertonut.Koska varsinaisen petoksen tekijöitä ei saatu selville, taloudellinen vastuu kaatui pankkitiliään lainanneelle miehelle. Syytteen mukaan mies toimi törkeän huolimattomasti ottamalla vastaan rikoksella hankittua omaisuutta. Samalla mies avusti rikoksentekijää välttämään oikeudellisen vastuun.Mies myönsi syyllisyytensä, mutta kiisti korvausvastuunsa. Hänen mukaansa asianomistajille aiheutunut vahinko oli aiheutettu esirikoksella, ei hänen omilla toimillaan. Selitys ei purrut.– Käräjäoikeuden mielestä rahanpesijä on samalla tavoin kuin kätkemisrikokseen syyllistynyt vastuussa aiheuttamastaan vahingosta, oikeus perusteli näkemystään syy-yhteydestä.Vankeusrangaistus määrättiin ehdollisena, koska miehellä ei ollut aiempaa rikosrekisteriä.Mies valitti tuomiostaan korvausten osalta Turun hovioikeuteen. Kaksi rahansa väärälle tilille maksanutta asianomistajaa vaati valituksen hylkäämistä.– (Mies) oli ollut tietoinen siitä, että hänen tilinumeronsa oli väärennetty laskuihin. (Mies) olisi voinut palauttaa tililleen tulleen suorituksen ja siten estää rikoksen jatkumisen. (Mies) on kuitenkin nostanut tililtään omaisuuseriä, jotka ovat päätyneet sinne väärennöksen seurauksena, yritykset korostivat vastauksessaan.Hovioikeus oli samoilla linjoilla käräjäoikeuden kanssa.– Hän on ylläpitänyt asianomistajille vahinkoa aiheuttanutta toimintaa. Luovuttamalla tililleen tulleita varoja eteenpäin (mies) on tosiasiallisesti määrännyt varallisuudesta, joka on saatu asianomistajia erehdyttämällä.