Lentoyhtiö voi joutua maksamaan toisen yhtiön myöhästymisen

Samanaikaisesti varatut lennot muodostavat kokonaisuuden

unionin tuomioistuin on päättänyt, että tshekkiläinen lentoyhtiö joutuu maksamaan korvauksia matkustajille EU:n ulkopuolisen lentoyhtiön operoiman jatkolennon myöhästymisestä. Viime viikon perjantaina annettu päätös on ensimmäinen laatuaan.Käsittelyssä olleessa tapauksessa yhdentoista tshekkiläisen matkustajan seurue oli varannut lennot Prahasta Abu Dhabin kautta Bangkokiin. Ensimmäinen lento oli tshekkiläisyhtiö Czech Airlinesin (Ceske aerolinie) liikennöimä, ja se saapui ajallaan Abu Dhabiin. Kuitenkin Arabiemiraateissa kotipaikkaansa pitävän Etihad Airwaysin jatkolento myöhästyi yli kahdeksan tuntia.Matkustajat olivat hakeneet korvausta myöhästymisestä tshekkiläisyhtiöltä, joka ei mielestään ollut korvausvelvollinen toisen yhtiön tekemästä virheestä. Kiistaa ratkonut tshekkiläinen tuomioistuin pyysi EU-tuomioistuimelta linjausta asiassa.EU-tuomioistuin perustelee päätöstään sillä, että samalla varauksella ostetut lennot muodostavat kokonaisuuden. Jos matkan ensimmäinen lento lähtee EU:n alueelta, matkustajilla on oikeus EU:n vahvistamiin korvauksiin koko matkan osalta.EU:n säädösten mukaan matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos lento myöhästyy vähintään kolme tuntia. Myöhästyneen lennon pituudesta riippuen korvaus voi enimmillään olla 600 euroa per lento.Päätöksessä mainitaan, että ensimmäisen lennon operoineen, ajoissa olleen lentoyhtiön on kuitenkin mahdollista hakea korvausta myöhästyneeltä jatkolentoyhtiöltä. Tällöin sovelletaan niin sanottua codeshare- eli yhteistunnusjärjestelyä.STT ei tavoittanut kilpailu- ja kuluttajaviranomaista kommentoimaan päätöstä.