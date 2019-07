Taloussanomat

Cargotecin yritysosto sai Kiinan viranomaisten hyväksynnän

Cargotecin yritysosto sai Kiinan viranomaisten hyväksynnän 15.7. 9:37

Kaupan yritysarvo on 87 miljoonaa euroa.

Lastinkäsittelykoneita ja -laitteita satamiin ja laivoihin toimittava pörssiyhtiö Cargotec saa yritysostonsa toteutettua.



Konserniin kuuluva MacGregor on saanut kaupalle Kiinan viranomaisten luvan, ja sillä on näin ollen suostumus TTS Group ASA:n pääliiketoimintojen ostamiseen kaikilta tarvittavilta kilpailuviranomaisilta. TTS Group tarjoaa lastinkäsittelylaitteita ja huoltopalveluita maailmanlaajuisesti.



Kaupan yritysarvo on 87 miljoonaa euroa. Cargotec arvioi saavuttavansa kaupalla kolmen vuoden kuluessa kymmenien miljoonien vuosittaiset kustannussäästöt. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä.