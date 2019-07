Etujärjestö vaati opiskelijoille oikeutta lomaan – 30 kesätyöntekijää palkkaava yrittäjä: ”opiskelijat ovat meille kullanarvoisia”

Taloussanomat

Etujärjestö vaati opiskelijoille oikeutta lomaan – 30 kesätyöntekijää palkkaava yrittäjä: ”opiskelijat ovat me

Jaana Kuivalainen

Suomen

Yrittäjät

pyörittää Puumalassa matkailukeskus Sahalahti Resortia. Kesäisin, kun sesonki on kovimmillaan, Kuivalainen pyrkii lisäämään matkailukeskuksen työvoimaa noin 30 kesätyöntekijällä.Opiskelijat ovat kesäsesongin aikaan suunnilleen ainoata saatavilla olevaa työvoimaa, ja heitä Kuivalainen kernaasti palkkaakin. Tosin joka kesä on niin, ettei 30 työntekijän tavoite täyty.– Aina jää vajaata. Yleensä kaksi tai kolme paikkaa jää täyttämättä, Kuivalainen sanoo.Niinpä hän hieman kavahtaakin ajatusta siitä, että opiskelijat alkaisivat viettää kesälomaa siinä missä muutkin.– Opiskelijat ovat meille kullanarvoisia. Ilman heitä me emme saisi riittävästi työvoimaa sesonkeihin.Kuivalahti korostaa, että kesätyö Sahalahdella on opiskelijallekin hyvä diili.– Valtaosa matkailukeskuksen kesätyöntekijöistä tulee ammattikouluista ja ammattikorkeakouluista ja monilla opiskeltava ala liittyy matkailuun. Mehän pystymme tarjoamaan heille harjoittelujaksoja, joista he sitten saavat paitsi palkkaa myös opintopisteitä.ylioppilaskuntien liiton viime viikolla julkaisemassa kannanotossa peräänkuulutettiin korkeakouluopiskelijoiden oikeutta lepoon ja lomaan.Kannanoton syvin ydin oli kuitenkin siinä, etteivät kaikki opiskelijat välttämättä löydä töitä kesän ajaksi. Etenkin suurissa yliopistokaupungeissa kilpailu kesätöistä on kovaa.Tällöin kesätyöttömäksi jäävän opiskelijan ainoa vaihtoehto itsensä elättämiseen on anoa opintotukea kesäkuukausille ja nostaa opintolainaa päälle. Kela edellyttää, että tukea vastaan opiskelijan on suoritettava kesällä opintoja, esimerkiksi läpäistävä kirjatenttejä.Toimeentulotukea opiskelijan on vaikea saada, sillä Kela katsoo opiskelijan ensisijaisiksi tuiksi opintotuen, asumistuen ja opintolainan.Kuivalahti sanoo ymmärtävänsä tilanteen suurissa yliopistokaupungeissa.– Kun ollaan täällä kaukana kaupungeista, järvialueilla, meille ei sinänsä näy se tilanne, mikä kaupungeissa on. Meillä tilanne näyttäytyy lähinnä niin päin, ettei kesätyöntekijöitä saada riittävästi., etenkin pienyrittäjät, ovat loma-asiassa tavallaan samalla viivalla kuin opiskelijat: lakisääteistä lomaoikeutta ei ole. Lomailla voi vain, jos siihen on varaa.Kuivalaista itseään yrittäjän niukat lomamahdollisuudet eivät haittaa.– Yrittäjyys on elämäntapa. Tällainen pienyrittäjä ei välttämättä edes osaa kaivata sellaista lomakautta. Lähtökohtaisesti itse kuitenkin ajattelen, että yrityksellä pitää olla sellaista liiketoimintaa, joka mahdollistaa myös lomien pitämisen.