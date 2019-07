Taloussanomat

Lähteet: Thyssenkrupp aloittamassa hissiyksikkönsä myynnin – Kone kiinnostunut

Markkina-arvo 15 miljardia euroa

Saksalainen teollisuuskonserni Thyssenkrupp valmistautuu aloittamaan viralliset neuvottelut hissiliiketoimintansa myynnistä.Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan useat ostajaehdokkaat olivat lähestyneet konsernia, mikä on saanut yhtiön suunnittelemaan neuvottelujen käynnistämistä syksyllä.Kiinnostuksensa ovat lähteiden mukaan ilmaisseet niin hissi- ja liukuporrasvalmistaja Kone kuin useat sijoitusyhtiöt, kuten CVC Capital Partners ja KKR. Yhtiöt ovat halunneet ostaa koko hissiyksikön tai osan siitä.Myös valtio-omisteiset rahastot ja eläkerahastot ovat osoittaneet mielenkiintoa, lähteet kertovat.Lähteiden mukaan Thyssenkrupp ei kuitenkaan peru jo ilmoitettua listautumisantia, vaan tulee samanaikaisesti jatkamaan annin valmistelua ja ottamaan tarjouksia vastaan.Lopullisia päätöksiä siitä, kuinka suuri osa liiketoiminnasta tullaan myymään, ei ole vielä tehty, lähteet kertovat. Ei ole myöskään vielä varmaa, aikovatko kiinnostuneet osapuolet tehdä sitovia tarjouksia.Thyssenkrupp on halunnut säilyttää enemmistöosuuden yksikössä pitääkseen kiinni kassavirrasta eläkerahastojen velkojen rahoittamiseksi, mutta osa osakkeenomistajista, kuten Cevian Capital, kannattaa koko liiketoiminnan myymistä, lähteet kertovat.Markkina-arvoltaan 15 miljardin euron arvoiseksi arvioidun hissiyksikön myynnistä tai listautumisannista saatavat varat voitaisiin käyttää konsernin uudelleenorganisoinnin rahoittamiseksi, osinkojen maksuun tai sijoituksena hiilidioksidivapaaseen terästuotantoon, lähteet sanovat.Kone on ollut erittäin kiinnostunut yksikön ostamisesta, mutta Thyssenkrupp on ollut huolissaan pitkästä kilpailuviranomaisten selvityksestä ja mahdollisesta yhdistymisen estämisestä, lähteet sanovat.Thyssenkrupp, Kone, CVC ja KKR eivät ole kommentoineet tietoja.