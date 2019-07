Taloussanomat

Jopa 120 000 suomalaista olisi oikeutettu lentokorvauksiin – katso, milloin häiriöstä tulisi saada hyvitystä

Lentojen

1. Lennolle pääsy evätään asiakkaasta johtumattomasta syystä

2. Jos lento peruuntuu lyhyellä varoitusajalla

3. Lento viivästyy yli kolme tuntia ilman poikkeuksellisia olosuhteita

Ongelmatapaukset ovat kasvussa

Lentoriidoissa

Finnair