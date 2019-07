Vuokratyöfirma Smilen Asikainen siirtyy yhtiön ostavan VMP:n johtoon – ”Synnytämme jotain, jota ei ole aiemmin synnytetty”

Taloussanomat

Vuokratyöfirma Smilen Asikainen siirtyy yhtiön ostavan VMP:n johtoon – ”Synnytämme jotain, jota ei ole aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyödyt tulevat muskeleista

Merkittäviä kustannussäästöjä luvassa