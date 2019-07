Taloussanomat

VR myi osuutensa saksalaisen Vossloh-konsernin yhteisyrityksistä

5.7. 12:55

Rautatieyhtiö VR Group on myynyt osuutensa saksalaiseen Vossloh-konserniin kuuluvista yhteisyrityksistä.

VR ei kerro tiedotteessaan kauppahintaa.



Kauppa sisältää omistusosuudet vaihdetuotantoon erikoistuneessa Vossloh Cogifer Finlandissa ja kiskohitsaamotoimintaan erikoistuneessa Vossloh Rail Services Finlandissa.



Yhteisyritykset on perustettu vuonna 2015 ja aikanaan näihin on eriytetty silloisesta VR Trackistä eli nykyisestä NRC Group Finlandista vaihde- ja kiskohitsaamotoiminnot.



VR Track on aiemmin myynyt VR:lle jäljellä olevan 10 prosentin osuutensa molemmista yhteisyrityksistä. VR myi omistamansa osuutensa Vossloh-konserniin kuuluville yhtiöille kiskohitsaamon osalta toukokuussa ja vaihdetuotannon osalta kesäkuussa.