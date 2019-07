Peräänajon seuraukset: vetokoukun tulppa halki ja vakava aivovamma – 10 vuoden taistelun jälkeen nainen saa jopa miljoonakorvaukset

Taloussanomat

Peräänajon seuraukset: vetokoukun tulppa halki ja vakava aivovamma – 10 vuoden taistelun jälkeen nainen saa jo

Liikenneonnettomuudessa

Riidan ytimessä

Oikeudessa

Turva katsoi

vuonna 2009 vammautunut nainen on voittanut pitkän oikeustaistelun vakuutuskorvauksista. Riidan hävinneelle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Varmalle tappio tiesi päävastuuta ehkä jopa miljoonaan euroon nousevista korvauksista.Korvausten loppusumma riippuu siitä, miten vanhaksi nyt 62-vuotias nainen elää. Ensin Pirkanmaan käräjäoikeus ja nyt Turun hovioikeus on määrännyt Turvan korvaamaan naiselle työansion menetystä onnettomuuspäivästä alkaen.Erityisopettajana työskennelleen naisen työtulojen oikeus laski olleen vuonna 2009 noin 3 900 euroa kuussa. Nainen on vuosien aikana saanut muun muassa sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, palkkaa osa-aikatyöstä ja vanhuuseläkettä. Näistä saadut tulot vähennetään Turvan maksettavaksi määrätyistä ansionmenetyksistä.Naisen ansionmenetykset ovat 65 vuoden eläkeikään mennessä yli 560 000 euroa vuoden 2009 tason mukaan laskien. Kun nainen täyttää 65 vuotta, kuukausittainen korvaus alenee 60 prosenttiin.Lisäksi Turva joutuu korvaamaan naiselle tilapäisestä haitasta runsaat 14 000 euroa ja pysyvästä haitasta runsaat 30 000 euroa. Kalliiksi tuli myös oikeusprosessi, sillä Turvan piikkiin menivät sekä naisen noin 90 000 euron että vakuutusyhtiön omat, noin 110 000 euron kulut.olivat seuraukset, joita naiselle aiheutui Jyväskylässä marraskuussa 2009 tapahtuneessa melko tavanomaisessa peräänajossa. Oikeudessa kiisteltiin pääasiassa siitä, saiko nainen tilanteessa työkyvyttömyyttä aiheuttaneen vakavan aivovamman ja kaularankavamman vai ei.Opettajana työskennellyt jyväskyläläisnainen oli tulossa töistä kotiin iltapäivällä ja kääntymässä risteyksessä oikealle, kun hän jarrutti voimakkaasti väistääkseen polkupyöräilijää. Takana ajanut ajoneuvo törmäsi naisen kuljettaman auton peräkoukkuun.Naisen pää oli törmäyshetkellä kääntyneenä vasemmalle. Hän tunsi kovan, salamaniskumaisen kivun niskasta lantioon saakka. Peräänajon jälkeen hän kykeni kuitenkin nousemaan autosta selvittämään tapahtunutta ja seuraavana päivänä työmatkalle.Ongelmat pahenivat pian. Nainen kärsi kivuista, alkoi käyttäytyä sekavasti, eikä yhtäkkiä osannut enää käyttää töissä kopiokonetta eikä laittaa kontaktimuovia.Rehtorin mukaan nainen ei löytänyt koulusta enää edes luokkaansa. Myös psykologian jatko-opinnot jäivät kesken.Kertomansa mukaan nainen ei onnettomuuden jälkeen voinut olla veden äärellä, katsoa ulos liikkuvasta kulkuvälineestä eikä nousta jakkaralle. Sähkövatkaimen käyttökään ei onnistunut tärinän vuoksi.naisen aviopuoliso kertoi, ettei hänen vaimonsa voinut kulkea portaissa ilman apua. Lisäksi nainen kaartoi kävellessä ja törmäili oven raameihin.Sosiaalisiin suhteisiin naisen vammat vaikuttivat ikävästi. Onnettomuuden jälkeen nainen ei miehensä mukaan muistanut enää sukulaisiaan. Kyläilyt loppuivat, ja ennen iloinen vaimo muuttui poissaolevaksi, välillä ärtyisäksi.Nainen oli sairauslomalla viisi vuotta, mutta toipui osittain työkykyiseksi. Vuodesta 2014 alkaen nainen teki osa-aikatyötä esikoululaisten kanssa 12 tuntia viikossa.Tämän vuoden toukokuussa nainen pääsi vanhuuseläkkeelle.puolestaan, ettei ”erittäin matalaenergisellä” liikenneonnettomuudella ollut tekemistä naisen oireiden kanssa. Turvan mukaan nainen ei saanut sellaista kaularanka- tai aivovammaa, joka olisi aiheuttanut työkyvyttömyyttä.– Hänelle oli aiheutunut liikennevahingosta ainoastaan lievä niskan retkahdusvamma, Turva perusteli kantaansa muun muassa neurologian erikoislääkärin lausuntoon perustuen.Kantaa vahvisti se, ettei kuvantamistutkimuksissa ei todettu aivovammaan viittaavia löydöksiä.Turva korosti myös sitä, että nainen söi onnettomuuden aikaan yhdeksää eri lääkettä ja kärsi muun muassa masennuksesta.Useimmat asiantuntijat ja sitä myötä käräjäoikeus piti kuitenkin selvänä, että oireiden syy oli onnettomuuden aiheuttama vakava aivovamma. Turva valitti hoviin, jossa uusi linjaus oli se, että nainen on vähintään 50-prosenttisesti työkykyinen.Turvan selitys siitä, että oireet johtuivat osin naisen masennuksesta, ei mennyt läpi myöskään hovissa. Koska Turva ei kyennyt esittämään naisen oireille varteenotettavaa selitystä, valitus hylättiin.Riitaa käsiteltiin Tampereella, koska Turvan pääkonttori sijaitsee siellä. Turvalla on vielä mahdollisuus hakea ratkaisuun valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.