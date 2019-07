Taloussanomat

VM:n budjettipäälliköksi Sami Yläoutinen – vastaa valtion talousarvion valmistelusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovarainministeriön (VM) uudeksi budjettipäälliköksi nousee Sami Yläoutinen. Valtioneuvosto nimitti hänet torstaina viisivuotiseen virkaan 15. heinäkuuta alkaen.Budjettipäällikkö johtaa budjettiosastoa, joka vastaa valtion talousarvion valmistelusta ja julkisen talouden suunnitelmasta.– Hallituskauden ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman ja ensi vuoden talousarvion valmistelu on täydessä vauhdissa. Alkavalla vaalikaudella on löydettävä ratkaisuja, joilla turvataan julkisen talouden kestävyys. Budjettiosastolla on tässä keskeinen rooli. Pidän etuoikeutena työskentelyä budjettiosaston osaavan henkilökunnan kanssa, Yläoutinen sanoo ministeriön tiedotteessa.Yläoutinen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja siirtyy budjettipäälliköksi ministeriön talouspolitiikan koordinaattorin ja ylijohtajan tehtävästä. Yläoutinen on työskennellyt valtiovarainministeriössä eri tehtävissä vuodesta 1999 lukien.Virkaan haki yhdeksän henkilöä.