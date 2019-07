Taloussanomat

Boeing lupaa sata miljoonaa koneturmien uhrien läheisten auttamiseen

3.7. 20:42

Yhtiö ilmoittaa tekevänsä yhteistyöstä paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa

Boeing lupaa satsata sata miljoonaa dollaria eli yli 88 miljoonaa euroa kahdessa koneturmassa kuolleiden läheisten auttamiseen. Yhdysvaltalaisyhtiön 737 Max -koneet putosivat viime lokakuussa Indonesiassa ja maaliskuussa Etiopiassa. Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.



Luvatut miljoonat on tarkoitus käyttää sekä uhrien läheisten että koneturmista kärsineiden alueiden avustamiseen. Boeing kertoo tekevänsä yhteistyöstä paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Sen mukaan kyse on vasta ”ensimmäisestä kädenojennuksesta” uhrien läheisille.



Nyt luvattu sadan miljoonan dollarin summa on joka tapauksessa pienempi kuin useimpien 737 Max -koneiden yksikköhinta.



Boeing on näillä näkymin kohtaamassa turmissa kuolleiden perheitä myös oikeussaleissa, sillä useat perheet ovat nostaneet kanteita yhtiötä vastaan. Molemmat lentoturmat tapahtuivat pian nousun jälkeen. Konemallin ohjelmistoja on epäilty viallisiksi.