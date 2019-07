Muista nämä ohjetasot, kun tuot alkoholia Virosta – tullivirkailija voi pyytää selvitystä, jos tuontimäärät ylittyvät

Taloussanomat

Muista nämä ohjetasot, kun tuot alkoholia Virosta – tullivirkailija voi pyytää selvitystä, jos tuontimäärät yl

Verohallinto

Yli 0,5-prosenttista olutta saa tuoda 110 litraa.

Väkeviä juomia ja etyylialkoholista valmistettuja long drinkejä saa tuoda 10 litraa.

Aperitiiveja, muun muassa vermutteja, katkeroita ja sherryjä, saa tuoda 20 litraa.

Viiniä saa tuoda 90 litraa, josta kuohuviiniä (sisältää käymisteitse valmistetut long drinkit ja siiderit, joihin ei ole lisätty etyylialkoholia) saa olla 60 litraa.

Käytännössä