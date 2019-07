Taloussanomat

Oletko miettinyt paljonko maailmasta löytyy varallisuutta? Raportti paljastaa: Noin puolet miljonäärien taskuissa

1.7. 11:19

Miljonäärit omistavat noin puolet maailman yksityisestä varallisuudesta. Suomi ei ole suuri poikkeus.

Maailman yksityisen varallisuuden määrä kasvoi viime vuonna 182 biljoonaan euroon, kertoo konsulttiyritys Boston Consulting Groupvarallisuusraportissaan. Yksi biljoona on tuhat miljardia.



Miljonäärit omistavat noin puolet koko maailman yksityisestä varallisuudesta. Suomessa miljonäärien hallussa on vajaat 40 prosenttia yksityisestä varallisuudesta.



Suomen osuus kaikesta maailman varallisuudesta on hyvin pieni, sillä Suomessa yksityistä varallisuutta on 0,35 biljoonaa euroa.



Varallisuuden kasvu kuitenkin hidastui viime vuonna 1,6 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna. Edellisessä vertailussa varallisuus kasvoi seitsemän prosenttia.