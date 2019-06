Taloussanomat

Osakeyhtiön perustaminen on huomisesta lähtien helpompaa – yksi iso vaatimus poistuu

30.6. 11:50

Vaatimus 2500 euron vähimmäispääomasta poistuu.

Osakeyhtiön perustaminen helpottuu heinäkuun alusta lähtien. Tähän saakka yksityisen osakeyhtiön perustamiseen on vaadittu vähintään 2 500 euron osakepääoma, mutta voimaan astuvan lakimuutoksen myötä alkupääomaa ei vaadita enää lainkaan.



Oikeusministeriön mukaan muutoksen on arvioitu alentavan kynnystä perustaa osakeyhtiö sen sijaan, että yrittäjä toimisi elinkeinonharjoittajana.



Lakiehdotuksen yhteydessä arvioitiin, että osakepääomavaatimuksen poisto koskee noin 85:tä prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä. Lisäksi suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voi halutessaan alentaa osakepääomaansa. Suomen Yrittäjien mukaan valtaosassa EU-maista osapääoman vaatimisesta on luovuttu jo aiemmin.



Yritysmuoto vaikuttaa yritystoiminnan vastuisiin ja verotukseen.