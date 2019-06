Taloussanomat

Omistajaa vaihtanut Helsingin telakka sai tilauksen kahdesta 110-metrisestä risteilijästä

Alukset toimitetaan tilaajalle vuosina 2021 ja 2022.

Helsingin telakka on saanut tilauksen kahdesta Venäjälle toimitettavasta risteilijästä, Helsinki Shipyard kertoo tiedotteessaan. Alukset ovat 110 metriä pitkiä. Matkustajia luksusristeilyalukseen mahtuu 148.



Risteilijät toimitetaan Vodohod-nimiselle tilaajayritykselle vuosina 2021 ja 2022. Tilattujen alusten on tarkoitus liikennöidä sekä maapallon napa-alueiden vesillä että trooppisilla vesialueilla.



Vielä ennen toukokuussa ilmoitettua omistajanvaihdosta Helsingin telakan tulevaisuus näytti synkältä. Omistus siirtyi venäläiseltä valtionyhtiöltä yksityiselle venäläisyhtiö Algador Holdingsille. Telakalla on 380 työntekijää.



Kello 12.39 Tekstiä ja otsikkoa korjattu: Jokiristeilijöiden sijaan kyse on risteilyaluksista.