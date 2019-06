Taloussanomat

Stora Enso suunnittelee sulkevansa Kiteen sahan – yt:t edessä elokuussa

Metsäyhtiö Stora Enso suunnittelee Kiteen sahan sulkemista ja tuotannon lisäämistä Varkaudessa osana suunnitelmiaan keskittää kuusisahatavaran tuotantoaan Suomessa.– Tavoitteena on kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen luomalla täysin integroitu kuusta jatkojalostava puutuoteyksikkö Varkauteen, jossa voidaan hyödyntää synergioita olemassa oleviin viilupuu-, sellu- ja kartonkitehtaisiin, Stora Enso kirjoittaa tiedotteessaan.Keskittämissuunnitelma on osa Stora Enson kannattavuuden turvaamisohjelmaa, jolla tähdätään 120 miljoonan euron säästöihin.Yhtiö kertoo kirjaavansa Kiteen sahan sulkemiseen liittyen 11 miljoonan euron varaukset ja alaskirjaukset vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2019 toiselle neljännekselle.Varauksista noin 5 miljoonalla eurolla on kassavaikutus.Kiteen sahan sulkeminen johtaisi enintään 85 henkilötyövuoden vähennykseen, kun taas tuotannon kasvattaminen Varkaudessa sisältäisi noin 20 henkilötyövuoden lisäyksen.Mahdollinen keskittäminen riippuu elokuun yt-neuvotteluiden lopputuloksesta. Tuotannon Kiteen sahalla suunnitellaan päättyväksi vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä.Suunnitellulla sulkemisella ei ole Stora Enson mukaan merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen tänä vuonna.