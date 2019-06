Taloussanomat

OP:lla ja Nordealla häiriöitä pankkipalveluissa

Osuuspankin nettisivuilla on maininta tilapäisestä häiriöstä. OP:lla lukee, että verkkopankkitunnuksilla tunnistautumisessa ulkoisiin palveluihin on häiriöitä.Pankki kertoo, että vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.Nordea tiedotti aikaisemmin sivuillaan ongelmista pankin mobiilimaksamisessa. Nordean sivuilla ei ole enää mainintaa häiriöstä.Myös maksukorteilla maksamisessa on ollut joitain ongelmia tänään. Maksamisen palveluyhtiö Netsin viestinnästä kerrotaan IS:lle, että noin kello 12 järjestelmässä oli tietoverkkohäiriö, joka johti siihen, että maksupäätteissä saattoi esiintyä ongelmia.Vika on kuitenkin nyt korjattu ja maksamisen pitäisi toimia normaalisti. Netsin mukaan pankkien häiriöiden ja maksupäätteiden häiriöiden ei pitäisi olla yhteyksissä toisiinsa.