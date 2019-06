5 vuoden liitto päättyi miehen kuolemaan: leski vaati puolta miehen 108-kertaisesta omaisuudesta – salasi pankkitilinsä tapahtumat

Taloussanomat

5 vuoden liitto päättyi miehen kuolemaan: leski vaati puolta miehen 108-kertaisesta omaisuudesta – salasi pank

Ennakkoperintö olikin normaalia lasten auttamista

Leski ei paljastanut Venäjän-tiliensä tapahtumia

Runsaat viisi vuotta kestänyt liitto päättyi, kun mies yllättäen kuoli. Liitto oli hänelle toinen.Pesän omaisuuden jaosta käynnistyi vuosia kestänyt riita, olihan miehen omaisuus arvoltaan 108-kertainen vaimon omaisuuteen verrattuna.Pariskunnalla ei ollut avioehtoa. Miehellä oli edellisestä liitosta aikuisia lapsia, jotka olivat pesän osakkaita kuten leskikin.Pesän varallisuuden arvo oli noin 320 000 euroa, ja leski vaati puolta itselleen. Lapset olivat eri mieltä. Käräjäoikeus katsoi liiton lyhyeksi ja totesi, ettei leski ollut kartuttanut pesän varallisuutta.Oikeus sovitteli omaisuudenjaon ja lesken on tyydyttävä neljäsosaan. Hän saa runsaat 80 000 euroa tavoittelemansa 160 000 euron sijasta, mutta isot oikeuskulut nakersivat lesken siivusta lähes puolet.Mies kuoli kymmenkunta vuotta sitten. Käräjäoikeus määräsi lasten hakemuksesta pesänjakajan ja sama lakimies teki myöhemmin myös pesänselvityksen.Pesän varat olivat runsaat 410 000 euroa ja velat noin 85 000 euroa. Miehen nimissä oli mm. asunto-osake, kesäpaikka, osuus autotalliin ja veneeseen ja pankkitalletuksia. Lesken varat olivat vaatimattomat 3 004 euroa.Lasten ja lesken välillä oli erimielisyyttä monista yksityiskohdista. Leski kritisoi mm. pesänselvittäjän kuluja, jotka vähennettiin pesän varoista. Hänen näkemyksensä oli, että lasten pitää maksaa aiheuttamansa kulut. Lesken toive ei toteutunut.Ennakkoperintöinä leski piti runsasta 12 000 euroa, jotka mies oli antanut vuosien aikana lapsilleen. Pesänjakaja piti summia normaaleina vanhemman antamina avustuksina aikuistumassa oleville lapsilleen ja hylkäsi lesken vaatimuksen. Jos se olisi hyväksytty, olisi leski saanut muutaman tuhat euroa enemmän pesästä.Myös lapset nostivat esille omaisuuseriä, joita esittivät ositettavaan omaisuuteen. Heidän mukaansa leski oli myynyt entisessä kotimaassaan asuntonsa ja oli saanut Venäjällä sijaitsevasta osakkeestaan 160 000 euroa.Lasten mielestä summa olisi pitänyt lisätä ositukseen, koska leski oli hukannut omaisuutensa avioliiton aikana.Leski kertoi saaneensa asunnosta vain neljäsosan ja summa oli 7 500 euroa. Pesänjakaja hylkäsi lasten vaatimuksen.Leski tavoitteli tasinkona puolta pesän varallisuudesta. Lapset vaativat osituksen sovittelua, koska avioliitto kesti vain viisi vuotta ja kymmenen kuukautta ja siitäkin ajasta pari olisi asunut yli vuoden erillään.Lasten mielestä heidän isänsä maksoi avioliiton aikana kaikki yhteiset menot. Leski saisi lasten mielestä perusteetonta etua, jos ositusta ei sovellettaisi.Leski piti sovitteluvaatimusta kohtuuttomana.Pesänjakaja muistutti, että sovittelu on paikallaan, jos lopputulos on kohtuuton tai jos toinen puoliso saisi perusteetonta etua. Hän muistutti myös avioliiton kestosta ja omaisuuden kartuttamisesta.Ratkaisun mukaan liiton kesto oli lähellä laissa mainittu viiden vuoden rajaa eli lyhyttä avioliittoa.Leski ei esittänyt pyynnöistä ja lupauksista huolimatta Suomessa ja Venäjällä olevien pankkitiliensä tapahtumia. Osituksentekijä piti epäuskottavana, etteikö hänellä olisi ollut tiliä myös Venäjällä, koska oleskeli siellä pitkiä aikoja.Miesvainajan tiliotteista selvisi, että hän hoiti perheen elämiseen liittyvät laskut ja tililtä tehtiin kuukausittain noin 2 000 euron nostot. Hän vastasi myös omaisuuden hoitamisesta ja kartuttamisesta.Pesänjakajan mielestä osituksen sovittelu oli paikallaan. Jos ositus tehtäisiin pääsäännön mukaan, saisi leski perusteetonta etua, kun hän saisi puolet omaisuudesta. Nyt hänelle oli tulossa noin 80 000 euroa.Leski ei ollut tyytyväinen ja vei asiansa käräjäoikeuteen. Hän vaati mm. asunto-osaketta ja irtaimistoa itselleen ja piti asunnon arvoa osituksessa liian suurena.Perilliset vastustivat vaatimusta. He pitivät ositusta oikeana ja muistuttivat myös avioliiton lyhyydestä.Käräjäoikeus arvioi liiton lyhytkestoiseksi ja edellytys sovittelulle täyttyi. Oikeus perusti ratkaisunsa lesken omaan kertomukseen, jonka mukaan hän oli asunut miehestään erillään useita kertoja.Lyhyen liiton kestona on yleensä pidetty viittä vuotta, mutta sitä ei ole laissa määritelty tarkasti, vaan ratkaisu sisältää tapauskohtaista harkintaa. Pesän varallisuuden hankkimiseen leski ei ollut käräjäoikeuden mukaan osallistunut.Leski saisi perusteetonta etua, jos ositusta ei soviteltaisi, ja käräjäoikeus muistutti vielä miehen 108-kertaisen omaisuuden arvosta lesken omaisuuteen verrattuna.Oikeus hylkäsi lesken kanteen viime helmikuussa. Hän vei asiansa edelleen Helsingin hovioikeuteen, joka ei antanut valituslupaa. Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se antaa valitusluvan.Oikeustaistelu oli leskelle kallis, sillä hän joutuu maksamaan pesän muiden osakkaiden oikeudenkäyntikulut, jotka ovat noin 35 000 euroa.Yksimielinen hovioikeus antoi ratkaisun pari viikkoa sitten.