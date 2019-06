Taloussanomat

Perintäyhtiö lähetti laskuja enemmän kuin laki sallii – rahoja karhuttu sukista, alushousuista, partateristä..

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perintäyhtiö Alektum on karhunnut lainvastaisesti maksamatta jääneitä kestotilauksia, markkinaoikeus kertoo.Kuluttajat ovat tilanneet verkosta esimerkiksi sukkia, alushousuja, partakoneenteriä, terveysravinteita tai laihdutustuotteita muun muassa Westerfield-, MMBG- ja Fennotuonti -nimisiltä yrityksiltä. Tilauksissa on ensin tullut edullinen tai ilmainen näyte, jonka jälkeen tilaus on jatkunut normaalihintaisena ja tuotteita on alkanut tulla tasaiseen tahtiin. Jokaisesta tilauksesta on lähtetty lasku.Kun kuluttajat ovat jättäneet laskut maksamatta, yritykset ovat siirtäneet perinnän Alektumille.Perintälain mukaan Alektum olisi saanut lähettää tilauksista korkeintaan kaksi maksullista maksuvaatimusta. Alektum kuitenkin lähetti jokaisesta erääntyneestä lähetyksestä kaksi laskua. Esimerkiksi kymmenestä lähetyksestä on lähetetty kustakin ensin yksi lasku, jossa perintäkulu on ollut 14 euroa ja sitten toinen lasku, perintäkulu 7 euroa. Yhteensä maksettavaa on tullut 210 euroa.Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan samasta sopimuksesta voi lähettää yli kaksi maksuvaatimusta silloin, kun tilaaja on toistamiseen lähetyksen maksamatta. Uuden laskun perintäkulu voi kuitenkin olla enintään puolet ensimmäisestä.Markkinaoikeus päätti, että jos maksamattomia lähetyksiä on kymmenen, kulut maksuvaatimuksista voivat olla ensimmäisestä lähetyksestä enintään 21 euroa ja sitä seuranneista yhdeksästä lähetyksestä enintään 7 euroa per lähetys, eli yhteensä enintään 84 euroa.Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti tammikuussa 2019 Alektumin perintäluvan, koska yhtiön toiminnassa on ilmennyt toistuvasti vakavia puutteita.