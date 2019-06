Taloussanomat

Uusi menetelmä ehkäisee ulkomaisten mansikoiden myyntiä suomalaisina

Uusi menetelmä ehkäisee ulkomaisten mansikoiden myyntiä suomalaisina 24.6. 14:01

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruokavirasto ovat kehittäneet analyysimenetelmän suomalaisena myytävän mansikan alkuperän varmistamiseksi.

Tietokantaan on kerätty tietoja suomalaisesta mansikasta, joka on arvokas elintarvike ja altis huijausyrityksille. Tarkoituksena on estää alkuperäväärennöksiä.



Kuntaviranomaiset ovat saaneet menetelmän käyttöönsä ja voivat ottaa mansikkanäytteitä kauppapaikoilta. Näytteitä voidaan jo verrata Puolassa ja Ruotsissa tuotettuihin marjoihin, ja tänä vuonna vertailu laajenee virolaisiin mansikoihin.



Menetelmä perustuu siihen, että analysoidaan isotooppeja, joiden suhteelliset osuudet vaihtelevat eri maantieteellisillä alueilla.