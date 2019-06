Voikkaan tehtaan perustaja Rudolf Elving oli ”tulivuorineuvos”, jota pelättiin – laiskottelu sai hänet näkemään punaista

Taloussanomat

Voikkaan tehtaan perustaja Rudolf Elving oli ”tulivuorineuvos”, jota pelättiin – laiskottelu sai hänet näkemää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Luja usko paperiteollisuuden tulevaisuuteen









Luksuselämää kartanossa

Lyhyt aika yhtiön pääjohtajana













Yhteisön kehittäminen ei kuulunut intresseihin