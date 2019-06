13 vuotta sitten iski uutispommi, joka mullisti perinteikkään tehdasalueen – nyt Voikkaalla alkaa taas uusi aika

Taloussanomat

13 vuotta sitten iski uutispommi, joka mullisti perinteikkään tehdasalueen – nyt Voikkaalla alkaa taas uusi ai

Tilat heti hyötykäyttöön





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Raideyhteys ja 100 000 neliötä käyttämätöntä rakennusoikeutta

Ongelmana tyhjät paperikonehallit





Uusia työpaikkoja Kouvolan seudulle





Jugend-helmikin vaihtoi omistajaa