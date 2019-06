Taloussanomat

Fazer ostaa kaurajuomistaan tunnetun Kaslinkin

Fazer on ilmoittanut ostavansa kotimaisen kauratuotteita valmistavan Kaslinkin.

Kauratuotteet tulevat osaksi Fazerin Lifestyle Foods -tuoteryhmää.



Kauppa vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.



Fazer ilmoitti viime viikolla ravintolatoimintansa myynnistä. Yhtiön mukaan se keskittyy nyt kuluttajatuotteisiin, ja kasvua haetaan kasvipohjaisista tuotteista.



Kaslink on kouvolalainen perheyritys, joka on erikoistunut muun muassa kauramaidon ja kauravälipalojen valmistamiseen. Yhtiöllä on 170 työtekijää.