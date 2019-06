Taloussanomat

Attendolta tulosvaroitus – uusien asukaspaikkojen myynti kehittynyt Suomessa odotettua heikommin

Attendolta tulosvaroitus – uusien asukaspaikkojen myynti kehittynyt Suomessa odotettua heikommin

19.6. 2:04

Hoivayhtiö Attendo on antanut tulosvaroituksen huhti-kesäkuun tulokseen liittyen.

Yhtiön mukaan tulos tulee olemaan huomattavasti aiemmin arvioitua heikompi johtuen pääasiassa siitä, että uusien asukaspaikkojen myynti on kehittynyt Suomessa odotettua heikommin.



Yhtiö myöntää, että sen kasvustrategia Suomessa on ollut liian aggressiivinen.



Attendo arvioi, että koko konsernin liikevoitto ilman kertaeriä on huhti-kesäkuussa noin 120 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 11 miljoonaa euroa.



Attendo antoi tulosvaroituksen myös maaliskuun lopulla, kun se kertoi panostavansa Suomessa toimivien hoivakotien hoidon laadun parantamiseen, mikä painaa yhtiön kannattavuutta.