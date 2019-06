Mies ennakoi kuolemaansa ja osti kesämökin nuorikkonsa nimiin: Ei tullut viikatemiestä, vaan tuli ero – näin kävi mökille

Taloussanomat

Mies ennakoi kuolemaansa ja osti kesämökin nuorikkonsa nimiin: Ei tullut viikatemiestä, vaan tuli ero – näin k

Yhteiselämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämä

Käräjäoikeuden

Mies

itseään huomattavasti nuoremman naisen kanssa aloittanut mies osti vapaa-ajan asunnon avovaimonsa nimiin. Ison ikäeron vuoksi noin 60-vuotias mies uskoi lähtevänsä ajasta ikuisuuteen ennen kumppaniaan ja halusi jättää tälle lomamökin.Viikatemies ei pitänyt mitään kiirettä, mutta avovaimo lähti miehen elämästä, kun parisuhde oli kestänyt viisi vuotta. Miestä runsaat 15 vuotta nuorempi avovaimo lähti omille teilleen ja piti mökin itsellään, koska hänellä oli siihen lainhuutokin.Mies aloitti taistelun 23 000 euroa maksaneesta vapaa-ajanasunnosta ja vaati summaa itselleen. Nainen yritti todistaa, että oli osittain rahoittanutkin mökin hankinnan, mutta käräjäoikeudelle näyttö ei ollut riittänyt. Oikeus määräsi naisen maksamaan 7 000 euron hyvityksen entiselle avomiehelleen.Ratkaisu ei tyydyttänyt miestä ja hän vei riidan Itä-Suomen hovioikeuteen, joka määräsi naisen palauttamaan hyvityksenä 23 000 euroa. Mökin arvokin oli noussut – nainen oli kaupitellut sitä 28 000 eurolla.Nuoren ihastuksen löytänyt mies halusi mökin avopuolisonsa nimiin myös siksi, että hänen lapsensa eivät pääsisi omaisuuteen kiinni ja nuorikko voisi viettää aikaansa mökissään tulevaisuudessakin, kun avomiestä ei enää olisi. Mies laski, että hänellä on suuren ikäeron vuoksi pienempi lähtönumero.ei kuitenkaan mennyt niin kuin mies oli pähkäillyt. Itärajan takaa maahan tullut avovaimo jätti miehen yllättäen, mutta piti mökin.Kun nainen lähti, alkoi miestä kaduttaa mökin osto. Vaikka asunto oli ostettu avovaimon nimiin, niin kyse ei ollut lahjasta ja mies piti naisen saamaa etua perusteettomana. Nainen vain hyötyi avomiehestään.Mies vaati mökkiä itselleen ja aloitti oikeustaistelun. Miehen mielestä sekä mökki että irtaimistokin kuuluivat hänelle. Hän oli maksanut kaiken astioista, lepotuolista ja haloista lähtien. Paljun ja grillikatoksenkin hän oli kustantanut.Nainen yritti todistaa käräjäoikeudessa, että hän olisi maksanut 10 000 euroa käteisellä ja vielä kuuden vuoden ajalta kaikki sähkölaskut – lähes 3 500 euroa.mukaan ex-avovaimo ei pystynyt todistamaan väitettään ja hylkäsi kanteen osittain, mutta määräsi naisen maksamaan ex-avomiehelleen 7 000 euron hyvityksen.Mies oli hankkinut mökin saamillaan perintörahoilla ja maksusta oli dokumenttikin, mutta avovaimo ei ollut maksanut mökistä lanttiakaan. Mökki oli hankittu pariskunnan yhteiseen käyttöön ja kummallakin oli oikeus käyttää sitä.Naisesta tuli oikeuden ratkaisun mukaan mökin omistaja maksamatta siitä mitään. Oikeus muistuttaa, että jos avoliitto olisi jatkunut, ei lainhuudolla olisi ollut käytännön merkitystä mökin käytön osalta.Käräjäoikeus piti selvänä, että mies ei olisi maksanut kauppahintaa, jos olisi tiennyt, ettei pysty käyttämään mökkiä tulevaisuudessa ja siksi hänellä oli oikeus hyvitykseen.Miehellä ei ollut kuitenkaan oikeutta hyvitykseen irtaimiston kuten paljun ja astioiden osalta. Kiinteistön luovuttaminen miehelle ei ollut oikeuden mukaan edes mahdollista.Käräjäoikeus arvioi, että miehen tarkoituksena oli kartuttaa avovaimonsa varallisuutta.Mökin hinnan oikeus arvioi laskeneen vuosien saatossa eikä se vastannut ostohetkeä. Siksi oikeus ei pitänyt mahdollisena, että hyvityksen suuruus olisi sama kuin alkuperäinen kauppahinta ja päätyi 7 000 euron hyvitykseen.ei tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun ja vei asiansa Itä-Suomen hovioikeuteen. Hovioikeuden mielestä käräjäoikeus arvioi virheellisesti kiinteistön arvon, kun sen mielestä arvo oli alentunut kuuden vuoden takaisesta ostohetkestä ja että avomiehen tarkoituksena oli kartuttaa avovaimonsa varallisuutta.Hovin mielestä oli ilmeistä, ettei avomiehellä ollut tarkoitus kartuttaa avopuolisonsa varallisuutta myös siinä tilanteessa, että avoliitto päättyisi eroon ja totesi, että käräjäoikeudessa tapahtui lopputulokseen vaikuttanut oikeudenkäyntivirhe.Ratkaisun mukaan avovaimo sai perusteetonta etua avoliiton purkauduttua, kun 23 000 euron mökki jäi hänelle. Hovi päätti, että avovaimon on maksettava koko summa hyvityksenä entiselle elämänkumppanilleen.Kolmen hovioikeuden neuvoksen viime viikolla tekemä ratkaisu on yksimielinen. Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen.