Taloussanomat

Berliinin vuokrat tuplaantuivat 10 vuodessa – poliitikot ryhtyivät toimeen: korotukset jäihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuokrat Berliinissä kaksinkertaistuivat kymmenessä vuodessa. Nyt kaupunki kaavailee vuokrien jäädyttämistä viideksi vuodeksi.BBC:n mukaan keskimääräiset neliövuokrien hinnat ovat nousseet Berliinissä 5,60 eurosta 11,40 euroon vuosina 2008–2018.Berliinin osavaltion sosiaalidemokraatit ajavat nyt vuokrakaton määräämistä. Vuokrakatto estäisi kannattajien mukaan vuokrien räjähdysmäistä kasvua kunnes asuntopulaa paikkaavat uudet kodit valmistuvat.Berliini on oma osavaltionsa ja kaupunkivaltio, eli sillä on kohtalaisen laajat oikeudet päättää asioistaan.Saksan yleisradioyhtiö kertoo, että Berliinin punavihreiden vasen laita pyrkii saamaan aloitteen vuokrakatosta käsittelyyn elokuun lopussa.Jos laki menee läpi, sen on määrä tulla voimaan tammikuussa 2020.