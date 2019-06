Taloussanomat

Kartelli myi ylihintaista asfalttia – korkein oikeus alensi kunnille maksettavia korvauksia

Vantaan tapaus yhä vireillä

Asfalttikartellista kahdelle kunnalle maksettavaksi määrätyt korvaukset alenivat hieman korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus (KKO) antoi ensimmäiset ratkaisunsa parin vuosikymmenen takaisesta kartellista aiheutuneen vahingon korvaamisesta.Oikeudessa oli kyse siitä, oliko nykyisin YIT:n osaksi sulautuneen Lemminkäisen korvausvastuu vähentynyt siksi, että muiden kartelliin osallistuneiden yritysten vastuu oli vanhentunut.Helsingin hovioikeus tuomitsi vuonna 2016 asfalttikartelliin osallistuneet yhtiöt maksamaan noin 35 miljoonaa euroa korvauksia kunnille ja valtiolle ylihintaisesta asfaltista. Lemminkäisen osuus korvauksista 25 kunnalle ja valtiolle oli yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.Korkein oikeus otti kantaa Rovaniemelle ja Mikkelille maksettaviin korvauksiin. Rovaniemen tapauksessa oikeus katsoi, ettei Lemminkäinen toiminut kaupungin sopimuskumppanina eikä näin saanut kartelliylihintaa välittömästi hyödykseen. Koska kahden muun kartelliyhtiön korvausvastuu oli vanhentunut, Lemminkäisen osuudeksi korvausvelasta jäi yksi kolmasosa hovioikeuden tuomitsemasta määrästä eli noin 23 900 euroa.Mikkelin tapauksessa Lemminkäinen toimi KKO:n mukaan kaupungin sopimuskumppanina ja sai välittömästi hyödykseen urakkahintoihin sisältyneen kartelliylihinnan. Se oli myös asfalttikartellin keskeisin toimija, koordinaattori ja johtaja. Näiden seikkojen vuoksi muiden kartelliyhtiöiden korvausvastuun vanhentumisella ei ollut vaikutusta Lemminkäisen vastuuseen.Myös Mikkelin tapauksessa Lemminkäisen korvaussumma putosi jonkin verran vajaaseen 280 000 euroon, koska korkein oikeus katsoi arvonlisäveron jäävän osittain kaupungin vahingoksi.KKO:ssa on yhä vireillä asia, jossa Vantaan kaupungille on myönnetty valituslupa korvausvastuun siirtymisestä yrityskauppatilanteessa. Osa asfalttikartelliin liittyvistä valituslupahakemuksista on jätetty odottamaan nyt ratkaistuja tapauksia ja Vantaan tapauksen ratkaisua.Hovioikeus katsoi aikanaan, että asfalttikartelli toimi vuodesta 1994 paikallisesti ja ainakin vuodesta 1997 valtakunnallisesti maaliskuuhun 2002 saakka.