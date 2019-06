Taloussanomat

Tieto ja norjalainen Evry yhdistyvät – Pohjoismaihin syntyy kolmen miljardin euron digijättiläinen

Kauppa edellyttää vielä yhtiökokousten ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Suomalainen ohjelmistoyritys Tieto ja norjalainen Evry yhdistyvät. Uuden yrityksen nimeksi tulee TietoEVRY. Yritysten tarkoituksena on luoda yksi Pohjoismaiden kilpailukykyisimmistä yrityksistä digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan alueella, Tieto tiedottaa.



Yrityksillä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin kolme miljardia euroa. Työntekijöitä uudella yhtiöllä olisi 24 000.



Teknisesti kauppa toteutetaan siten, että Evry sulautuu Tietoon. Evryn osakkeenomistajat tulevat omistamaan uudesta yhtiöstä 37,5 prosenttia ja saavat 200 miljoonan euron käteiskorvauksen.



Kauppa vaatii vielä yritysten yhtiökokousten sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Suurimmat osakkeenomistajat ovat kuitekin sitoutuneet sulautumisen toteutukseen. Sulautumisen odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden lopussa tai viimeistään ensi vuoden alussa.