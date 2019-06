Taloussanomat

Nordean pääkonttori Tanskassa ratsattiin rahanpesuepäilyjen takia

17.6. 18:41

Nordea vahvisti poliisin vierailun.

Talousrikospoliisi on tänään tehnyt ratsian Nordean Tanskan-pääkonttoriin Örestadissa. Asiasta kertoi talouslehti Börsen. Ratsia liittyy Nordeaa koskeviin rahanpesuepäilyihin.



Nordea vahvisti poliisin vierailun ja kertoi, että tutkinnan kohteena oli pankin kansainvälisiä asioita hoitanut osasto.



Jo aiemmin on tiedetty, että vuonna 2014 suljetun osaston kautta on kulkenut miljardien kruunujen edestä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevaa hämärää rahaa vuosina 2004–2014.