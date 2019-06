Taloussanomat

Lapsiperhe uskoi tehneensä hyvät kaupat, olihan talon tehnyt rakennus­insinööri itselleen – karmea totuus palj

Alapohjasta paljastui karmea yllätys

Kapillaari imaisi veden rakenteisiin

Lapsiperhe osti noin 30 vuoden ikäisen omakotitalon kuusi vuotta sitten. Hankinta tuntui hyvältä, pitihän talon olla kunnossa.Ostaja oli luottavainen, sillä talon oli perheelleen suunnitellut ja rakentanut rakennusinsinööri, jolla oli pitkä ura rakennusalalta.Kaupat syntyivät 162 000 eurolla. Pari vuotta kului ja taloon muuttanut perhe alkoi sairastella. Rakenteista paljastui vakavia kosteusvaurioita ja edessä olisi iso remontti. Ostaja halusi purkaa kaupan.Käräjäoikeus ei purkanut kauppaa, mutta määräsi myyjän palauttamaan ostajalle 60 000 euroa viime vuoden huhtikuussa.Rovaniemen hovioikeus käsitteli asian kaksi viikkoa sitten ja purki kaupan. Ostaja saa maksamansa summan takaisin ja talo on taas myyjän. Oikeudenkäynti- ja muita kustannuksia myyjälle tuli runsaat 80 000 euroa.Perhe teki talokaupat, koska mitään isoja remontteja ei ollut edessä. Runsaan kahden vuoden asumisen jälkeen tilanne muuttui, ja ostaja halusi purkaa kaupan.Perusteena vaatimukselle olivat alapohjassa ilmenneet laajat mikrobivauriot, jotka johtuivat talon rakennustavasta. Ostajan mielestä myyjä oli vaiennut virheistä. Sairastelukierre kävi niin pahaksi, että perheen oli muutettava talosta.Myyjä kiisti vaatimukset, koska rakennuksessa ei ollut sellaisia vaurioita, jotka olisivat edellyttäneet kaupan purkua.Talo oli rakennettu oman aikansa rakennusmääräysten mukaisesti ja se seisoi kantavalla laatalla. Myyjän perhe oli asunut talossa noin 30 vuotta ilman sairauksia. Sisäilmaongelmat tulivat täytenä yllätyksenä. Talon sisäilmaa ei ollut tutkittu ennen kaupan tekoa.Myyjän mielestä ongelmat johtuivat uusien omistajien toimista, mutta siitä ei ollut oikeuden mukaan mitään näyttöä.Asiantuntijat tutkivat talon ja saivat rakennuksen vaatimien remonttien hinnaksi enimmillään 115 000 euroa.Käräjäoikeuden mukaan talossa oli ostajan väittämät mikrobi-, laho- ja kosteusvauriot, joista ongelmat aiheutuivat. Vauriot olivat syntyneet alapohjassa ja levinneet rakenteisiin. Alapohjassa oli ollut rakennusvirhe alusta saakka.Salaojien puuttumista ostaja piti virheenä, mutta oikeus muistutti, että sen ajan rakennuksissa niitä ei vaadittu. Autotallin ja asuintilojen välisessä seinässä ei ollut höyrysulkua, mutta sitäkään oikeus ei pitänyt virheenä vaan lähinnä huonona rakennustapana.Rakenteista paljastuneet vaurioiden syyt olivat talossa kauppaa tehtäessä. Virheet kuuluivat myyjän vastuulle.Oikeus muistutti, että koulutuksensa ja ammattinsa vuoksi myyjän olisi ainakin pitänyt tietää talon rakentamistavasta ja mahdollisista ongelmista.Myyjä ei kertonut niistä ennen kauppaa ja ostajalle jäi käsitys, että kaikki on kunnossa. Koska myyjänä oli rakennusalan ammattilainen niin sillä oli ratkaisun mukaan erityistä merkitystä.Käräjäoikeuden näkemys oli, että myyjä antoi virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa ostajalle talosta eikä kyse ollut salaisesta virheestä.Kauppaa ei purettu kuten ostaja vaati. Oikeuden mielestä se olisi ollut kohtuutonta. Oikeus arvioi, että virheet ovat korjattavissa ostohintaan nähden kohtuullisin kustannuksin.Käräjäoikeus määräsi myyjän palauttamaan hinnanalennuksena 60 000 euroa.Ostaja tavoitteli edelleen kaupan purkamista ja vei riidan Rovaniemen hovioikeuteen. Myyjä oli myös tyytymätön ratkaisuun ja vaati hinnanalennuksen huomattavaa pienentämistä.Hovioikeus totesi asiantuntijoiden lausuntoihin perustuen, että rakennuksen koko alapohja, ulkoseinien alaosa sekä osa väliseinää oli vaurioitunut kokonaan. Maaperän hienosta hiekasta pääsi kosteutta kapillaarisesti rakenteisiin ja mikrobit kulkeutuivat sisätiloihin ilmavuotokohtien kautta.Hovi totesi samoin kuten käräjäoikeuskin, että koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella myyjän olisi ainakin pitänyt tietää talonsa rakennustavasta ja riskeistä ja niistä olisi pitänyt kertoa ostajalle.Pariskunta ei olisi kauppaa tehnyt, jos vauriot ja niiden kustannukset olivat tiedossa. Hovioikeus päätyi käräjäoikeuden tavoin lopputulokseen, jonka mukaan vauriot olivat olemassa jo kauppaa solmittaessa ja talossa oli laatuvirhe.Talon korjaus maksaisi vähintään 75 000 euroa. Hovioikeuden mielestä korjauskustannukset ovat merkittävät siihen nähden mitä ostaja voi kohtuudella edellyttää 25–30 vuotta vanhalta talolta.Virheet olivat niin olennaisia, että ostajilla oli hovin mukaan oikeus purkaa kauppa.Myyjän on palautettava koko kauppahinta ostajalle ja hänen on maksettava kummankin osapuolet oikeudenkäyntikulut, jotka ovat noin 60 000 euroa.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.