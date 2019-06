Taloussanomat

Pauli Aalto-Setälä jättää Allerin

Pauli Aalto-Setälä jättää Allerin 17.6. 14:54

Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä jättää Allerin 10 vuoden jälkeen.

Aalto-Setälä siirtyy uuteen tehtävään yhtiön ulkopuolelle, mutta ilmoittaa Twitterissä, että kertoo uudesta työstään vasta marraskuussa.



Markkinointiviestinnän yritys Dentsu Aegis Network tosin tiedottaa, että se on nimittänyt Aalto-Setälän toimitusjohtajakseen ja että tämä aloittaa työt marraskuussa.



Aller aloittaa uuden toimitusjohtajan haun viipymättä.



Allerin Suomen-konserniin kuuluvat muun muassa lehdet Seiska ja Katso sekä verkkoyhteisö Suomi24. Aller-konserni on tanskalainen, ja Suomen Aller on perustettu vuonna 1992.