Juhannusbensat vertailussa: Katso, milloin kannattaa tankata – halvimman ja kalleimman hinnan välillä vain yksi yö

Taloussanomat

Juhannusbensat vertailussa: Katso, milloin kannattaa tankata – halvimman ja kalleimman hinnan välillä vain yks

Katso jutun lopusta, mistä asemilta sai viime vuonna halvinta bensaa ja dieseliä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos taulukko ei näy, katso se tästä https://infogram.io/p/7e9768f392df46d8d0e801c23f0f59a1.png .

Jos taulukko ei näy, katso se tästä https://infogram.io/p/950d093fb1ec90cd3f955e09d92aab3f.png .

Halvimman ja kalleimman hinnan välissä vain yksi yö

Juhannus ja perinteinen matka mökille lähestyy. Autoon tarvitaan toki myös polttoainetta, mutta milloin ja mistä se kannattaisi ostaa? Taloussanomat vertaili Polttoaine.net -verkkosivuston taulukkoja parilta viime vuodelta, ja etsi tilastoista säännönmukaisuuksia.Polttoaine.net tilastoi 95E10:n ja dieselin keskivertohintoja viideltä alueelta eli Helsingin, Turun, Tampereen, Seinäjoen ja Oulun alueilta.Vuodet eivät ole veljiä keskenään, selvisi vertailussa. Vuonna 2017 ja 2018 juhannuksen alla ei ole tiettyjä viikonpäiviä, jolloin polttoaineiden hinnat olisivat todennäköisimmin halvimmillaan.Esimerkiksi vuonna 2017 kaikkein edullisimmin olisi autonsa juhannusaikaan todennäköisesti saanut tankattua juuri juhannusta edeltävänä torstaina sekä perjantaina eli juhannusaattona.Vuonna 2018 taas auto olisi kannattanut tankata juhannusviikon maanantaina tai edeltävänä viikonloppuna.Ainakin yhden harhaluulon tilastot todistavat vääräksi: Bensa-asemat eivät nosta hintojaan juuri torstaiksi ja perjantaiksi, kun juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan. Turun alueella viikon halvin päivä 95E10.n ostoon on molempina vuosina ollut juhannusaatto.Alueellisia eroja kuitenkin on. Oulussa taas bensiinin hinnat olivat molempina vuosina alhaisimmillaan juhannusviikon alussa ja edellisenä viikonloppuna.Muilla alueilla erot vuosien välillä ovat erityisen suuret. Erot johtuvat todennäköisesti paikallisesta kilpailusta kullakin alueella. Kun joku huoltoasema alentaa hintojaan, on muiden syytä vastata kilpailuun, ja ajankohta saattaa hieman vaihdella.Jos autoaan ei onnistukaan tankkaamaan juhannukseksi aivan pohjahintaan, niin ainakin voi toivoa, ettei ainakaan satu bensa-asemalle kaikkein kalleimpana päivänä. Päivällä on todella merkitystä, sillä viikon halvimman ja kalleimman päivän välillä voi olla vain yksi yö.Viime vuonna maanantai 18. kesäkuuta oli 95E10:n ostajille Helsingin, Oulun ja Seinäjoen seudulla viikon halvin päivä. Viikon kalleimmillaan bensa oli tiistaina 19. kesäkuuta pääkaupunkiseudulla ja Seinäjoella, ja keskiviikkona 20. kesäkuuta Turun ja Oulun seudulla.Esimerkiksi Helsingissä bensalitran keskihinta nousi yhdessä yössä 1,521 eurosta 1,595 euroon.Ohessa taulukot halvimmista bensa-asemista viime vuoden juhannuksen aikoihin.