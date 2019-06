Taloussanomat

Kerrostalon putkiremontin hinta tuplaantui, osasyy peräisin sota-ajalta – ”Kaikki ovat ihan kauhuissaan”

Helsinkiläisen taloyhtiön osakkaat saivat kuukausi sitten karmeaa kuultavaa. Taloyhtiössä valmistellun lvis-remontin kustannukset nousevat lähes 2 500 euroon neliömetriltä.– Tämä on kyllä korkein hinta remontille meidän hoitamista taloista, kertoo taloyhtiön isännöitsijä.– Yleensä remonttien neliöhinnat nousevat nykyään 1 200–1 400 euroon.Yksi syy lähes satavuotiaan talon remontin kalleuteen löytyy sota-ajalta 70 vuoden takaa.– Pommeja on tullut pihalle ja kadulle ja ne ovat tärisyttäneet taloa. Tiilitalon ilmastointikanavia sortui, ja tässä on lopputulos, isännöitsijä selittää.Ilmastointihormeja on talossa tuhansia metrejä, sillä kanavat kulkevat joka huoneeseen ja niiden kunnostaminen on kallista. Ilmastointikanavien kunto ei sinänsä tullut yllätyksenä, sillä niille tehtiin remontin suunnitteluvaiheessa kaupungin vaatima kuntokartoitus.Hintaa nostaa myös talon salaojaputkien uusiminen. Nykyiset salaojat eivät toimi, ja talon kellariin tihkuu jatkuvasti vettä, joka ajan mittaan voi tuhota rakenteita.– Salaojat voivat olla 4–5 metriä katutasosta alaspäin, ja siirrettävän suuren maamassan takia niiden uusiminen on hirveän kallista touhua, isännöitsijä kertoo.Perinteiselle putkiremontillekin on tarvetta, sillä talossa on viime vuosina tapahtunut useita vesivahinkoja. Osasyynä ovat muutamien asuntojen pienet kylpyhuoneet, joissa ei ole lainkaan erillistä suihkutilaa, joten käytännössä suihkuttelut on hoidettu käsisuihkulla vessassa.Isännöitsijän mukaan hän neuvoi taloyhtiöitä aloittamaan putkiremontin valmistelun jo useita vuosia aiemmin, mutta kustannuksista huolissaan olevat asukkaat eivät silloin olleet siihen halukkaita.Remontista olisi tullut tavallista kalliimpi myös ilman ilmastoinnin ja salaojien uusimista. Vanhassa talossa on paljon pieniä asuntoja, minkä takia siinä on myös paljon remontoitavia kylpyhuoneita ja keittiöitä.– Koska siellä on paljon pieniä huoneistoja, keskihinta nousee suureksi. Jos siellä olisi sadan neliön asuntoja, neliöhinta olisi aivan toinen.Taloyhtiöstä on vielä viime vuonna, remonttia jo valmisteltaessa, myyty asuntoja yli 6 000 euron neliöhintaan. Tämän päälle asunnon ostajien maksettaviksi tulevat vielä remontin kustannukset, jotka paljastuivat tänä keväänä.– Nuorilla ensiasunnon ostajilla remontti saattaa mennä vanhempien maksettavaksi, isännöitsijä arvelee.– Toinen luokka ovat talossa asuvat eläkeläiset. Jos heillä ei ole säästöjä, eivätkä he pysty maksamaan remonttia kertamaksulla, se jää maksettavaksi rahoitusvastikkeeseen, joka on maksettava tavallisen yhtiövastikkeen lisäksi. En tiedä, pystyvätkö he tulemaan eläkkeillään toimeen.Remontin hinta on järkyttänyt asukkaita.– Totta kai kaikki ovat ihan kauhuissaan, onhan se kallis, sanoo eräs talon asukas.– Niin minäkin, sillä tuleehan se itsellenikin maksettavaksi. Varmaan ihmiset silti ymmärtää, ettei Helsingissä voi vain antaa talon rapistua.Hän ei epäile remontin tarvetta usein toistuneiden vesivahinkojen takia.– Vakuutukset kun eivät juuri korvaa puutteellisesti eristettyjen märkätilojen vesivahinkoja.Korjausten lisäksi remontin hyvänä puolena on hänen mukaansa talotekniikan päivitys ajantasaiseen kuntoon.Isännöitsijä arvioi, että vastaavia tapauksia on Helsingissä tulossa varmasti enemmänkin, sillä kaupungissa on paljon muitakin saman ikäisiä tiilitaloja, joissa on paljon pieniä asuntoja.